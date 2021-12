Athletic Bilbao-Real Madrid | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)anticipano la sfida valida per la 21^ giornata della Liga a causa degli impegni dei blancos nelle coppe internazionali (di seguito le). I baschi sono decimi in classifica con 24 punti dopo 18 partite, e nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria dopo otto gare battendo 3-2 il Betis in una sfida bella ed equilibrata, decisa nel finale da Oscar De Marcos. L’ultima vittoria dell’contro ilè datata 14 gennaio 2021: a Malaga 1-2 nella semifinale della Supercoppa di Spagna con la doppietta di Raúl García. L’ultimo successo in campionato risale invece al 7 marzo 2015 in casa, 1-0 grazie alla firma di Aritz Aduriz. In totale sono 232 le sfide contro il...