Atalanta | sosta per la ricarica | solo l’Inter aveva fermato la Dea | una macchina da gol

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ricordate quando Valter Bonacina con un suo gol al 90? a San Siro, regalando la vittoria all’contro il Milan (2-1), fece vincere più di 4 miliardi al Totocalcio a tre fortunati giocatori? Era domenica 20 novembre 1988, l’di Mondonico contro il Milan di Sacchi: “Siamo gli indiani contro i cowboy”, amava ripetere il Mondo per sottolineare con quali armi la sua piccola squadra andava a combattere contro i campioni d’Italia. Ecco, nel calcio succede anche questo. Cioè quello che non ti aspetti: fosse tutto scontato, farebbero tutti 13 al Totocalcio (ma c’è ancora? ogni tanto ce lo domandiamo). Così, oggi, l’che lontano da Bergamo in questo campionatopareggiatocontro la capolista Inter (2-2) e altrimenti levinte proprio tutte, cioè la bellezza ...

La Juventus batte il Cagliari 2 - 0 e Genoa -si chiude 0 - 0 negli anticipi della 19/a giornata di serie A. A Torino, i bianconeri sono ... I bianconeri allasi trovano a - 4 dai ......al quarto posto occupato dall', frenata sullo 0 - 0 dal Genoa, che lascia i sardi da soli in penultima posizione con 10 punti in classifica. Alla ripresa del campionato dopo la...Dopo il ko con la Roma, l’Atalanta si ferma ancora. A Marassi il Genoa resiste agli attacchi e blocca la Dea sull 0-0, seconda gara stagionale ssenza gol per i bergmaschi. Gasperini alla fine della ...Nelle ultime otto partite Allegri ha tenuto il passo di chi lotta per lo scudetto, ha chiuso la porta e ha iniziato ad andare oltre il corto muso ...