Atalanta | l’esito degli esami di Duvan Zapata | i dettagli

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per Gasperini e l’riguardo le condizioni di. Il colombiano, uscito nel corso del primo tempo del match di ieri sul campo del Genoa per un fastidio accusato alla coscia, si è sottoposto aglistrumentali del caso. Come comunicato da La Gazzetta dello Sport il centravanti della squadra bergamasca ha riportato una piccola lesione di primo grado all’adduttore. L’infortunio è dunque meno grave del previsto epotrebbe tornare in campo già nella sfida dell’Epifania contro il Torino o, al limite, nelle partite successive contro Udinese e Inter. Thomas Cambiaso