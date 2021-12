Atalanta | leggera lesione all’adduttore per Zapata | può tornare contro il Torino

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sospiro di sollievo per l’. L’attaccante nerazzurro Duvan, uscito ieri sera per infortunioil Genoa, ha riportato soltanto unadi primo gradosinistro. Il colombiano, dunque, potrebbe giàa disposizione di Gian Piero Gasperini con ilper il match dell’Epifania valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. SportFace.

...di punti in particolare i campani che vengono dalla sconfitta casalinga con l'Empoli ein ... Nonostante unaflessione il tecnico rossonero ha molta fiducia sul gruppo che tutte le ...La squadra di Allegri aggancia infatti la Roma al quinto posto con 31 punti, a - 6 dall'e ... Si gioca in un clima gelido e con unanebbia che rende difficile la visuale dall'alto. ..."Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effet ...Novità di formazione per l’Atalanta oggi da La Gazzetta dello Sport. In difesa guida Demiral con Djimsiti e Palomino per la trasferta col Genoa, mentre Zappacosta riprende il s ...