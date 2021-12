Atac, entrano in servizio 70 nuovi autobus ibridi: la flotta diventa più green (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Sono pronte a entrare in servizio le ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da Atac. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono entrate in servizio le prime 30 vetture. I mezzi serviranno diverse linee, tra cui la 490, 492, 495 e 64. Le nuove vetture sono state presentate da Giovanni Mottura, Amministratore Unico di Atac, al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore alla Mobilità Eugenio Patané, in occasione di una loro visita al deposito di Portonaccio, dove le nuove vetture saranno collocate per il servizio. “Questi nuovi 70 mezzi completano il primo passo del percorso compiuto da Atac verso una mobilità sempre più sostenibile. Per noi l'acquisto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Sono pronte a entrare inle ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono entrate inle prime 30 vetture. I mezzi serviranno diverse linee, tra cui la 490, 492, 495 e 64. Le nuove vetture sono state presentate da Giovanni Mottura, Amministratore Unico di, al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore alla Mobilità Eugenio Patané, in occasione di una loro visita al deposito di Portonaccio, dove le nuove vetture saranno collocate per il. “Questi70 mezzi completano il primo passo del percorso compiuto daverso una mobilità sempre più sostenibile. Per noi l'acquisto in ...

