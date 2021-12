Assegno unico per i figli, cosa succede se un solo genitore presenta la domanda: la risposta dell’Inps (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico torna a parlare dell’atteso Assegno unico universale per i figli e affronta una questione che potrebbe presentarsi in alcune famiglie: cosa succede se uno dei due genitori non completa la domanda? Ecco la risposta e i nodi ancora da sciogliere. Assegno unico per i figli, cosa succede se uno dei genitori non presenta la domanda Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps, ha affrontato alcune questioni legate all’Assegno unico per i figli in audizione alla Commissione Affari sociali della Camera. In questa ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il PresidentePasquale Tridico torna a parlare dell’attesouniversale per ie affronta una questione che potrebbersi in alcune famiglie:se uno dei due genitori non completa la? Ecco lae i nodi ancora da sciogliere.per ise uno dei genitori nonlaPasquale Tridico, Presidente, ha affrontato alcune questioni legate all’per iin audizione alla Commissione Affari sociali della Camera. In questa ...

