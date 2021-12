Advertising

zazoomblog : Assegno di divorzio alla ex avvocato che guadagna poco - #Assegno #divorzio #avvocato #guadagna - ClaudiaBruno00 : RT @ultimenotizie: L'impegno della ex moglie gli ha consentito di laurearsi e di ottenere una collocazione lavorativa adeguata, mentre la d… - CatelliRossella : Lui studiava, lei lavorava: il giudice le ha riconosciuto l'assegno di divorzio - EugenioBerto70 : Lei lavorava, così lui si è laureato: sì all'assegno di divorzio - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: L'impegno della ex moglie gli ha consentito di laurearsi e di ottenere una collocazione lavorativa adeguata, mentre la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno divorzio

...edei genitori I doveri dei genitori non vengono meno in caso di separazione o. ... Il giudice pone così a carico del genitore che non vive con il figlio unche copre solo ...... per cui la decisione avrebbe dovuto confrontarsi con quella emessa in sede diper verificare se alla luce dell'incremento dell'di mantenimento tutte le voci di spesa potevano essere ...Mohammed bin al-Maktoum condannato a pagare l'ex moglie, figlia dell'ex re giordano. Fra l'altro Haya aveva preso in prestito dal conto della figlia di 10 anni una cifra non da ridere, 7,5 milioni di ...I sacrifici dell’ex moglie gli hanno consentito di conseguire una laurea e di ottenere una collocazione lavorativa adeguata; per questo la ...