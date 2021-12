Assalto fascista alla Cgil, la Procura di Roma chiede il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per i due leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altri 11 dell'irruzione nella sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso, la Procura di Roma ha chiesto sul ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per i duedi, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altri 11 dell'irruzione nella sede dellaavvenuta il 9 ottobre scorso, ladiha chiesto sul ...

