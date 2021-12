Assalto alla Cgil, la Procura chiede il giudizio immediato per Fiore, Castellino e altri 11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per l’Assalto alla sede della Cgil in Corso d’Italia a Roma avvenuto il 9 ottobre scorso al termine della manifestazione a piazza del Popolo indetta per protestare contro l’obbligo del Green pass, la Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore, e altre undici persone. Oltre a Fiore e Castellino al termine delle indagini preliminari i pm hanno sollecitato l’immediato per Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano Ursino. Nell’inchiesta, coordinata dal Procuratore di Roma, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per l’sede dellain Corso d’Italia a Roma avvenuto il 9 ottobre scorso al termine della manifestazione a piazza del Popolo indetta per protestare contro l’obbligo del Green pass, ladi Roma ha chiesto ilper i leader di Forza Nuova, Giulianoe Roberto, e altre undici persone. Oltre aal termine delle indagini preliminari i pm hanno sollecitato l’per Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano Ursino. Nell’inchiesta, coordinata daltore di Roma, ...

