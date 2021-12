Assalto alla Cgil, chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino e per altri 11 militanti di estrema destra (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore (nella foto) e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altri 11 militanti della stesso movimento di estrema destra dell’irruzione nella sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione contro il l’obbligo del Green pass (leggi l’articolo). Tra le persone che andranno a processo, insieme a Fiore e Castellino, ci sono l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Procura di Roma hailper idi, Roberto(nella foto) e Giuliano, accusati assieme ad11della stesso movimento didell’irruzione nella sede dellaavvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione contro il l’obbligo del Green pass (leggi l’articolo). Tra le persone che andranno a processo, insieme a, ci sono l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano ...

