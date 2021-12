Assalto alla Cgil: chiesto giudizio immediato per 13 indagati, tra cui i leader di Forza nuova (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, per l’Assalto alla sede della Cgil avvenuta il 9 ottobre scorso, nel corso di una manifestazione contro l’obbligo del green pass. Le accuse rivolte ai due esponenti neofascisti e ad altri 11 indagati comprendono, a seconda delle posizioni, l’istigazione a delinquere, la devastazione e la resistenza a pubblico ufficiale. La procura ha stralciato la posizione di uno dei leader del movimento di ristoratori “Io apro”, il gruppo di ristoratori che aveva sfidato le chiusure dei locali per fermare la variante Delta del nuovo coronavirus, arrivando a incontrare anche il segretario della Lega ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La procura di Roma hailper idi, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, per l’sede dellaavvenuta il 9 ottobre scorso, nel corso di una manifestazione contro l’obbligo del green pass. Le accuse rivolte ai due esponenti neofascisti e ad altri 11comprendono, a seconda delle posizioni, l’istigazione a delinquere, la devastazione e la resistenza a pubblico ufficiale. La procura ha stralciato la posizione di uno deidel movimento di ristoratori “Io apro”, il gruppo di ristoratori che aveva sfidato le chiusure dei locali per fermare la variante Delta del nuovo coronavirus, arrivando a incontrare anche il segretario della Lega ...

