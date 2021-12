ASL di Salerno: «Fermare la trasferta della Salernitana era un atto dovuto» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il responsabile dell’emergenza Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, spiega la decisione di aver bloccato la trasferta della Salernitana a Udine come una “quarantena fiduciaria” è “un atto dovuto dopo la segnalazione del club”. “Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana che nelle 48 ore precedenti non c’era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti. Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la Salernitana. Ora ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il responsabile dell’emergenza Covid dell’Asl di, Arcangelo Saggese Tozzi, spiega la decisione di aver bloccato laa Udine come una “quarantena fiduciaria” è “undopo la segnalazione del club”. “Due positivi più un sintomatico hanno fsuggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico socialeche nelle 48 ore precedenti non c’era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti. Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la. Ora ...

