Ascolti TV | Martedì 21 Dicembre 2021. Record per il finale di Blanca (5,8 mln – 27.94%), Il Primo Natale 15.95% (3,3 mln). Floppa Il Circolo degli Anelli (1.96%). In calo Pomeriggio 5 News (13.63%-12.83%) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Blanca Nella serata di ieri, Martedì 21 Dicembre 2021, su Rai1 il finale di Blanca ha appassionato .000 spettatori pari al 27.94% (presentazione di 2 minuti: 5.411.000 – 22.79%). Su Canale 5 la prima visione del film Il Primo Natale, con Ficarra e Picone, ha raccolto davanti al video 3.339.000 spettatori pari al 15.95% di share. Su Rai2 – dalle 21.23 alle 0.31 – lo speciale Il Circolo degli Anelli Sotto l’Albero ha interessato 359.000 spettatori pari all’1.96% di share. Su Italia 1 Le Iene Show, con Iva Zanicchi, ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 7.92% (presentazione: 900.000 – 3.79%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 6.11% ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Nella serata di ieri,21, su Rai1 ildiha appassionato .000 spettatori pari al 27.94% (presentazione di 2 minuti: 5.411.000 – 22.79%). Su Canale 5 la prima visione del film Il, con Ficarra e Picone, ha raccolto davanti al video 3.339.000 spettatori pari al 15.95% di share. Su Rai2 – dalle 21.23 alle 0.31 – lo speciale IlSotto l’Albero ha interessato 359.000 spettatori pari all’1.96% di share. Su Italia 1 Le Iene Show, con Iva Zanicchi, ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 7.92% (presentazione: 900.000 – 3.79%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 6.11% ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 21 dicembre 2021: Blanca chiude alla grande, Il primo Natale si difende, bene Le Iene e Carta… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV: Blanca fa tutti neri (27.94%), Il Primo Natale 15.95% - davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 21 Dicembre 2021· Record per il finale di #Blanca (5,8 mln – 27.94%), Il Primo Natale 15.95% (… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In calo Pomeriggio 5 News (13.63%-12.83%). Non ne approfitta La Vita in Diretta (16.34%) - Mattiabuonocore : In calo Pomeriggio 5 News (13.63%-12.83%). Non ne approfitta La Vita in Diretta (16.34%) -