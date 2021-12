Ascolti tv, boom per il finale di Blanca: è record (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Numeri record per Blanca, che chiude in bellezza e si prepara per una seconda attesissima stagione. L'ultima puntata della fiction di Raiuno con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta - ispirata all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Numeriper, che chiude in bellezza e si prepara per una seconda attesissima stagione. L'ultima puntata della fiction di Raiuno con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta - ispirata all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che...

Advertising

arual812 : RT @fabiofabbretti: Boom per il finale di #BlancaLaSerie che sfiora il 28% di share (5,8 milioni). Non sfigura #IlPrimoNatale a quasi il 16… - arual812 : RT @Tele_Visionaro: ??Finale con ascolti boom per #BlancaLaSerie Straordinario successo della Fiction Rai - millennials92 : @odietamomalik @caroligisteps Hanno fatto boom di ascolti. 2.3 mln - varianna775 : Ascolti TV | Martedì 21 Dicembre 2021. Boom il finale di #Blanca (5,8 mln – 27.94%), #IlPrimoNatale (15.95% 3,3 mln… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: Boom per il finale di #BlancaLaSerie che sfiora il 28% di share (5,8 milioni). Non sfigura #IlPrimoNatale a quasi il 16… -