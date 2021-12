Ascolti tv 21 dicembre 2021 | “Blanca” chiude con il botto davanti a Ficarra e Picone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)tv: la fiction di Rai1 vince la serata. Serie A al 3,8% La fictionsu Rai1la stagione con il record del 27,94% e 5,836 milioni di contatti. Il giorno prima aveva fatto il 25,97% e 5,5 milioni, mentre martedì scorso la stessa rete aveva fatto il 15,44% e 3 milioni con il film Sabato, domenica e lunedì. Seconda piazza per il film Il primo Natale su Canale5 conal 15,95% e 3,340 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 14,32% e 2,8 milioni con la pellicola 10 giorni con Babbo Natale. Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia1 che ha registrato il 7,92% di share media con 1,238 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva raccolto il 4,02% e 900 mila spettatori con la partita di Coppa Italia ...

