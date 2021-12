Artista di Nicchia Remake è il nuovo singolo di Succi feat. Ave Quasàr

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “diDOCG, annata 1969, autore. Forse sono la voce che vorresti sentire ma non lo sai. Se sei dell’umore te la raccomando, se no meglio altro. Coi sapori forti è sempre così. Da più di trent’anni racconto storie in forme diverse, sempre con ritmo, evitando lo zucchero” Venerdì 3 dicembre 2021 è uscito per Ohimeme (www.ohimeme.com) e in distribuzione Artist First, “di”. Uncapitolo che porta la firma di Giovanni, cantante e ideatore del progetto Bachi Da Pietra (fuori ora “Res3t” – Garrincha Dischi) che, dopo i suoi due album di inediti (“con Ghiaccio” e “Carne Cruda a Colazione”) prodotti da Ivan Antonio Rossi, porta una nuova visione techno-dance di “di ...