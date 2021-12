Arriva Novavax, il vaccino che forse non funziona contro Omicron (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Ema ha dato il via libera al vaccino Novavax, che arriverà in Europa e di conseguenza in Italia all'inizio del 2022. Il nuovo vaccino proteico del colosso americano Novavax è il quinto approvato al mondo ed usa una tecnologia differente dai vaccini mRna (Pfizer e Moderna) e da quelli a vettore virale (AstraZeneca e Johnson&Johnson). Secondo una nota dell’Ema Novavax ha dimostrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 già da 7 giorni dopo la seconda dose somministrata a tre settimane dalla prima. Anche il secondo studio, condotto nel Regno Unito, ha mostrato una riduzione simile del numero di casi sintomatici di Covid-19, con l'efficacia del vaccino all'89,7%. Insieme i risultati dei due studi mostrano un'efficacia del vaccino di circa ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Ema ha dato il via libera al, che arriverà in Europa e di conseguenza in Italia all'inizio del 2022. Il nuovoproteico del colosso americanoè il quinto approvato al mondo ed usa una tecnologia differente dai vaccini mRna (Pfizer e Moderna) e da quelli a vettore virale (AstraZeneca e Johnson&Johnson). Secondo una nota dell’Emaha dimostrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 già da 7 giorni dopo la seconda dose somministrata a tre settimane dalla prima. Anche il secondo studio, condotto nel Regno Unito, ha mostrato una riduzione simile del numero di casi sintomatici di Covid-19, con l'efficacia delall'89,7%. Insieme i risultati dei due studi mostrano un'efficacia deldi circa ...

Advertising

GMorenghi : RT @elisamariastel1: Arriva Novavax, il vaccino nostalgico. In verità non solo non è 'tradizionale', ma in seguito obbliga a dosi di mRna.… - elisamariastel1 : Arriva Novavax, il vaccino nostalgico. In verità non solo non è 'tradizionale', ma in seguito obbliga a dosi di mRn… - AllShadesOfMe : Novavax, a gennaio arriva il vaccino consigliato ai non vaccinati - Il Sole 24 ORE @sole24ore - actarus1070 : Arriva Novavax, il vaccino nostalgico. In verità non solo non è 'tradizionale', ma in seguito obbliga a dosi di mRn… - AlessandraZadro : RT @VisioneTv: Arriva #Novavax, il vaccino nostalgico. In verità non solo non è 'tradizionale', ma in seguito obbliga a dosi di mRna. Una b… -