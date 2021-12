Aquaman 2 | la nuova sinossi svela dei dettagli sulla trama

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Unadihato delle anticipazioni riguardanti ladel sequel con star Jason Momoa.2 ha ora unache rivela qualcheanticipazione riguardante la storia al centro del sequel con star Jason Momoa. Il sito della Warner Bros ha infatti aggiornato le pagine dedicate ai lungometraggi in arrivo prossimamente nelle sale, condividendo deia sorpresa. Il filmand the Lost Kingdom arriverà nelle sale americane il 16 dicembre 2022 e le riprese si sono concluse da poco. Nel cast, accanto a Jason Momoa, ci saranno anche Amber Heard, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Black Manta. Alla regia è stato impegnato James Wan, mentre ...

