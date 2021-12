Apre la prima scuola di cucina firmata Masterchef Italia

Leggi su funweek

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono aperte le iscrizioni a “Academy”,?ladionline. Le porte di “Academy” si apriranno il?17 gennaio?e, da allora, sarà possibile iniziare?un percorso di apprendimento con le lezioni dei MasterCoach:?i concorrenti più amati?di tutte le edizioni del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – ora in onda con l’undicesima stagione ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – e?le firme stellate più prestigiose dellacontemporanea.? ? A tenere le lezioni ci saranno grandi nomi delle cucine stellate, tra cui?Enrico Bartolini?(9 stelle Michelin),?Debora Massari?(Pastry Chef di fama internazionale),?Marco Sacco?(2 stelle Michelin),?Chiara ...