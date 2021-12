Appalto per il Ponte 2 Giugno a Fiumicino, il Tar dispone l’accesso agli atti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fiumicino – Il Ponte mobile pedonale e il Ponte 2 Giugno di Fiumicino tornano a far parlare. Stavolta non per problemi strutturali, ma proprio a causa dell’intervento di manutenzione prevista. La ditta seconda classificata nei lavori programmati dal novembre del 2021 al 31 ottobre 2022, è ricorsa al Tribunale amministrativo del Lazio perché alla richiesta formulata al Comune di Fiumicino di accesso agli atti della società che si è aggiudicata i lavori ha ottenuto una risposta parziale: tutti i documenti eccetto l’offerta economica. Un fatto che non è andato giù alla ditta ricorrente che ha ritenuto opportuno che fosse il giudice amministrativo a decidere sulla questione chiamando in causa l’amministrazione comunale di Fiumicino e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Ilmobile pedonale e ilditornano a far parlare. Stavolta non per problemi strutturali, ma proprio a causa dell’intervento di manutenzione prevista. La ditta seconda classificata nei lavori programmati dal novembre del 2021 al 31 ottobre 2022, è ricorsa al Tribunale amministrativo del Lazio perché alla richiesta formulata al Comune didi accessodella società che si è aggiudicata i lavori ha ottenuto una risposta parziale: tutti i documenti eccetto l’offerta economica. Un fatto che non è andato giù alla ditta ricorrente che ha ritenuto opportuno che fosse il giudice amministrativo a decidere sulla questione chiamando in causa l’amministrazione comunale die ...

