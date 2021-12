Anticipazioni Una vita, Puntate dal 27 al 31 dicembre 2021: Genoveva confessa l’omicidio di Marcia! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anticipazioni Una vita, trama Puntate dal 27 al 31 dicembre 2021: Genoveva teme per la vita di Felipe e confessa la verità per far interrompere le torture. Viene così alla luce il vero piano dell’avvocato… Una vita sta per regalare dei momenti davvero molto importanti. Nella settimana dal 27 al 31 dicembre 2021, infatti, Genoveva si trova costretta ad ammettere la verità sull’omicidio di Marcia, per evitare che Felipe continui ad essere torturato. In questo modo, la Salmeron scopre anche il piano che l’avvocato ha sempre portato avanti. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una vita: dove ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Una, tramadal 27 al 31teme per ladi Felipe ela verità per far interrompere le torture. Viene così alla luce il vero piano dell’avvocato… Unasta per regalare dei momenti davvero molto importanti. Nella settimana dal 27 al 31, infatti,si trova costretta ad ammettere la verità suldi Marcia, per ere che Felipe continui ad essere torturato. In questo modo, la Salmeron scopre anche il piano che l’avvocato ha sempre portato avanti. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove ...

