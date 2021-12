Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - CorriereQ : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Green pass a feste casa in paese sardo - AnsaToscana : Covid, il punto in Toscana. Stop eventi Capodanno a Firenze. Giani: 'Restiamo zona bianca' #ANSA - vivere_sardegna : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Green pass a feste casa in paese sardo - AnsaBasilicata : >ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata, superata quota 2mila positivi. Aumentano i ricoverati, ma le terapie intensive re… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO

Agenzia ANSA

Mentre in Sardegna si assiste ad un nuovo balzo dei contagi Covid con i nuovi casi che arrivano a 304 (+118) anche se non si registra alcun decesso e vengono confermati altri due casi di variante ...Sarà una città blindata ma fino a un certo". Oggi in Fvg su 9.835 tamponi molecolari sono stati rilevati 789 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,02%. Sono inoltre 21.247 i ...BARI, 22 DIC - Torna a crescere in Puglia il tasso di positività al Covid, che raggiunge il 2,8% rispetto al 2,2% di ieri, e con esso anche i ricoveri, più otto in 24 ore tra area non critica e terapi ...(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Mentre in Sardegna si assiste ad un nuovo balzo dei contagi Covid con i nuovi casi che arrivano a 304 (+118) anche se non si registra alcun decesso e vengono confermati alt ...