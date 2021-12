Animali domestici per Natale? Enpa: “Non sono regali, adottare sì ma consapevolmente” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A pochi giorni dal Natale torna più che mai incessante la necessità di ricordare che gli Animali non sono e non devono essere regali, ma sono a tutti gli effetti veri e propri componenti della famiglia. Va bene allargare la famiglia, adottando uno dei tanti quattro zampe che si trovano nei rifugi in questo momento, ma è fondamentale farlo con consapevolezza, ricordando che un animale non è un giocattolo. Per un’adozione responsabile Secondo l’Eurispes quasi a un proprietario su quattro (il 20,7%) il proprio animale domestico è stato regalato. Per invitare ad adottare responsabilmente, l’Enpa ha realizzato un piccolo spot video che ripercorre alcuni tipici errori di approccio dei futuri adottanti e un decalogo per il buon adottante. «Il dono di un animale – ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A pochi giorni daltorna più che mai incessante la necessità di ricordare che glinone non devono essere, maa tutti gli effetti veri e propri componenti della famiglia. Va bene allargare la famiglia, adottando uno dei tanti quattro zampe che si trovano nei rifugi in questo momento, ma è fondamentale farlo con consapevolezza, ricordando che un animale non è un giocattolo. Per un’adozione responsabile Secondo l’Eurispes quasi a un proprietario su quattro (il 20,7%) il proprio animale domestico è stato regalato. Per invitare adresponsabilmente, l’ha realizzato un piccolo spot video che ripercorre alcuni tipici errori di approccio dei futuri adottanti e un decalogo per il buon adottante. «Il dono di un animale – ...

