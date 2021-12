Andrea e Matteo Bocelli alla Casa Bianca, emozione per Joe Biden e la First Lady (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un’esibizione che i presenti riferiscono abbia fatto emozionare il presidente americano Joe Biden e la First Lady: la performance di Andrea e Matteo Bocelli alla Casa Bianca, sulle note di Cantique de Noël – Oh holy night’ ha coinvolto la coppia presidenziale. I due artisti si sono esibiti durante l’evento trasmesso dalla Pbs, ‘In performance at the White Christmas: Spirit of the season’, appuntamento con cui la presidenza Usa ha voluto augurare ai cittadini buone feste. La Casa Bianca non era mai stata accessibile come quest’anno alla registrazione televisiva e nell’occasione il tenore, la famiglia e lo staff, hanno potuto trascorrere la domenica insieme a Joe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un’esibizione che i presenti riferiscono abbia fatto emozionare il presidente americano Joee la: la performance di, sulle note di Cantique de Noël – Oh holy night’ ha coinvolto la coppia presidenziale. I due artisti si sono esibiti durante l’evento trasmesso dPbs, ‘In performance at the White Christmas: Spirit of the season’, appuntamento con cui la presidenza Usa ha voluto augurare ai cittadini buone feste. Lanon era mai stata accessibile come quest’annoregistrazione televisiva e nell’occasione il tenore, la famiglia e lo staff, hanno potuto trascorrere la domenica insieme a Joe ...

