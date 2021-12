Anche l' Oms litiga al suo interno sul richiamo anticipato Gb in crisi | oltre 100mila casi

Advertising

gipscli : @boni_castellane Si però stando a notizie Televideo (pag 112) anche in seno a OMS non regna armonia e coerenza perc… - Andrea63300521 : L'Oms: - CiccioSunyata : @G23Mld Mi ha colpito questa dichiarazione, si saranno accorti anche ALL'OMS che la situazione stia sfuggendo di mano? - rosydandrea1 : RT @GerardoMoro2: @MediasetTgcom24 OMS mi diventa novax e complottista. Pare abbia anche detto che stanno ammazzando i bambini con questi… - CiccioSunyata : @TipoNomeForma Ah quindi sono rincoglioniti anche all'OMS? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Oms

Sky Tg24

... la Spagna opta per l'obbligo dell'uso della mascherinaall'aperto. La misura dovrebbe essere approvata domani in un Consiglio dei ministri straordinario. E' di oggi il nuovo allerta dell': ...Secondo il direttore dell', a incidere su questo dato pesa"la condivisione iniqua dei vaccini che è costata la vita a molte persone". Attualmente, ha precisato, il "Covid - 19 continua a ...BERLINO. – Sale l’allerta in Europa en el mondo per l’impennata dei contagi, spinti dalla variante Omicron. E mentre la Gran Bretagna registra un record di casi – oltre 10 ...Covid, la cabina di regia sulle nuove misure di contrasto alla pandemia si terrà domani alle 9.45: mascherine obbligatorie all'aperto, verso terza dose a 4 mesi e riduzione durata ...