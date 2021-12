Analisi Qualità - Com' è fatta la Cupra Formentor

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della. Anche se nasce in Spagna e ha un'indole caliente, lapossiede il Dna delle auto teutoniche: un plus se si parla di. Le soluzioni costruttive sono infatti solide e gli assemblaggi nel complesso accurati, con minimi scostamenti dei giochi tra le parti; solo il portellone non è perfettamente centrato. E pure la difficile verniciatura opaca non presta il fianco a critiche. Il quadro positivo prosegue nell'abitacolo, che è dominato da sedili di pelle appaganti nell'aspetto e nella sostanza, con l'unica caduta di stile dell'assenza di protezione sull'estremità dei binari di ...