Amici 21: gli allievi trascorreranno il Natale nella casetta, lontano dai loro cari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre 2021, è andata in onda l'ultima puntata stagionale di Amici 21. Il programma ripartirà a gennaio 2022. Dalle ultime indiscrezioni, tuttavia, è emerso che tutti gli allievi della scuola: ballerini e cantanti, non saranno liberi di tornare a casa dai loro familiari. Così come è accaduto l'anno scorso, per evitare ogni possibile contagio da Covid-19, gli alunni della scuola trascorreranno il Natale nella loro casetta. Ballerini e cantanti, in questi giorni hanno ricevuto dei video-auguri da parte dei propri cari. I talenti del talent condotto da Maria De Filippi, ad ogni modo, avranno una pausa dalle lezioni, che torneranno a svolgere regolarmente con l'arrivo del nuovo anno.

