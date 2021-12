Amazon regala 40 tablet alle scuole peschieresi, per garantire a tutti gli alunni la didattica a distanza in caso di quarantena (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Moretti: «Ringraziamo per il bel gesto e sottolineo che con Amazon sono già avvenuti diversi incontri di confronto su numerosi temi, comprensivi della questione viabilità, argomento che per il Comune ha la massima priorità e sulla quale ci saranno importanti aggiornamenti» Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Moretti: «Ringraziamo per il bel gesto e sottolineo che consono già avvenuti diversi incontri di confronto su numerosi temi, comprensivi della questione viabilità, argomento che per il Comune ha la massima priorità e sulla quale ci saranno importanti aggiornamenti»

Advertising

giuseppeciccia4 : Tra poco è Natale regala un libro. La giovinezza non ha età: Romanzo 1° Episodio della Trilogia “Prendiamoci una va… - giuseppeciccia4 : Tra poco è Natale regala un libro. Caro papà: Romanzo 2° Episodio della Trilogia “Prendiamoci una vacanza” #libro… - gigibeltrame : Galaxy S22 Ultra e Plus: il Natale ci regala i render stampa ufficiali #digilosofia - MelissaSpadoni : #22dicembre #Natale2021 #Natale #libri A Natale Regala un Libro ??? Lo Scrigno Di Pandora 2: Il Patto - giocarmon : -°- Regala un libro d'arte innovativa e di avanguardia: 'Dipingendo sogni e realtà'. Tutto a colori in grande form… -