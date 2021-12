Altro ko del Napoli al Maradona, passa 1-0 lo Spezia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli non chiude bene il 2021 e subisce un’altra inaspettata sconfitta casalinga, la terza consecutiva in campionato, contro un ottimo Spezia, che a sua volta ritrova la vittoria che mancava da sei turni. Termina 0-1 al “Maradona” ed è uno sfortunato autogol di Juan Jesus a decidere l’ultima partita per entrambe nell’anno e nel girone d’andata. Con questo ko interno contro i liguri, che fa il paio con quello della scorsa stagione, gli azzurri scivolano di nuovo al terzo posto, a tre punti dal Milan secondo e a sette dall’Inter capolista. Gli aquilotti portano a cinque le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, Thiago Motta prova ad allontanare le voci di una panchina traballante ma resta ancora a forte rischio esonero. I ragazzi di Spalletti non approcciano al match con la veemenza vista ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Ilnon chiude bene il 2021 e subisce un’altra inaspettata sconfitta casalinga, la terza consecutiva in campionato, contro un ottimo, che a sua volta ritrova la vittoria che mancava da sei turni. Termina 0-1 al “” ed è uno sfortunato autogol di Juan Jesus a decidere l’ultima partita per entrambe nell’anno e nel girone d’andata. Con questo ko interno contro i liguri, che fa il paio con quello della scorsa stagione, gli azzurri scivolano di nuovo al terzo posto, a tre punti dal Milan secondo e a sette dall’Inter capolista. Gli aquilotti portano a cinque le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, Thiago Motta prova ad allontanare le voci di una panchina traballante ma resta ancora a forte rischio esonero. I ragazzi di Spalletti non approcciano al match con la veemenza vista ...

