All' Irccs Maugeri oltre 1 000 interventi di cataratta in un anno

Pavia, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Mille interventi in meno di anno, per ridare la vista compromessa dalla cataratta, ma contemporaneamente risolvere altri problemi visivi di lungo corso come miopia, ipermetropia o presbiopia. L'équipe di Giovanni Furiosi, professore aggregato di oftalmologia all'università di Pavia e responsabile dell'Unità operativa di oculistica presso l'Irccs Maugeri, ha festeggiato da pochi giorni un anno di attività e i numeri sono importantissimi. L'unità ha raggiunto nei giorni scorsi quota 1.000 operazioni di cataratta, intervento in cui Furiosi è specializzato, impiantando lenti multifocali intraoculari, ossia lenti che superano il disturbo refrattivo, correggendo così sia il problema del cristallino opacizzato (cataratta)

