Allarme Omicron in Francia, il ministro Véran: «Entro fine mese oltre 100 mila contagi al giorno» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron continua a destare grande preoccupazione in Europa per via della sua velocità di diffusione. Nella giornata di ieri in Francia sono stati registrati 73 mila nuovi casi, tanto che Olivier Véran, ministro della Salute francese, in un’intervista rilasciata a BmfTv, ha detto che Entro la fine del mese potrebbero essere superati i 100 mila contagi al giorno. Secondo il ministro della Salute francese, «al momento i casi di Omicron sono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France, ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che un contagio su tre è per Omicron». Per il momento la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variantecontinua a destare grande preoccupazione in Europa per via della sua velocità di diffusione. Nella giornata di ieri insono stati registrati 73nuovi casi, tanto che Olivierdella Salute francese, in un’intervista rilasciata a BmfTv, ha detto cheladelpotrebbero essere superati i 100al. Secondo ildella Salute francese, «al momento i casi disono il 20% di quelli nazionali, il 35% nell’Ile-de-France, ma se mi farà questa domanda tra due giorni, le dirò che uno su tre è per». Per il momento la ...

