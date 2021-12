Alex Belli smette di seguire Soleil Sorge su Instagram (poi ci ripensa) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su Instagram Alex Belli smette di seguire Soleil L’ennesimo confronto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha scatenato emozioni contrastanti in Alex Belli. Sebbene l’attore abbia tentato di chiarire i dissapori con l’influencer e recuperare così la loro ‘amicizia artistica’, la strada sembra essere più dura del previsto. Durante il faccia a faccia con L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) SudiL’ennesimo confronto conal Grande Fratello Vip ha scatenato emozioni contrastanti in. Sebbene l’attore abbia tentato di chiarire i dissapori con l’influencer e recuperare così la loro ‘amicizia artistica’, la strada sembra essere più dura del previsto. Durante il faccia a faccia con L'articolo proviene da Novella 2000.

