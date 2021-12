Alex Belli si sfoga sul Grande Fratello Vip e dichiara di aver mentito a Soleil Sorge: “Sapevo sarei uscito” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alex Belli torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, che ha causato molti dubbi e molte polemiche sull’attore. Al centro della sua permanenza nel reality c’è stato il suo rapporto con Soleil Sorge, che avrebbe messo a dura prova la relazione con Delia Duran, sua compagna di lunga data. Dopo le continue insinuazioni, l’ex gieffino decide di raccontare la sua versione dei fatti. Alex Belli: su cosa ha mentito al Grande Fratello Vip Alex Belli non è stato risparmiato da pungenti critiche dopo la sua uscita burrascosa dal Grande Fratello Vip. Il suo rapporto con Soleil ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021)torna a parlare della sua esperienza nella Casa delVip, che ha causato molti dubbi e molte polemiche sull’attore. Al centro della sua permanenza nel reality c’è stato il suo rapporto con, che avrebbe messo a dura prova la relazione con Delia Duran, sua compagna di lunga data. Dopo le continue insinuazioni, l’ex gieffino decide di raccontare la sua versione dei fatti.: su cosa haalVipnon è stato risparmiato da pungenti critiche dopo la sua uscita burrascosa dalVip. Il suo rapporto con...

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - ParliamoDiNews : Alex Belli: `Trascorrerò il Natale con Delia. Nella casa del GF VIP c`è chi mi ha tradito` - Gossip Blog #alex… - HravenJ : ?? NON LO DITE NEANCHE OER SCHERZO!!! Superata l’ardua prova “Alex Belli” adesso per la nostra ?? vogliamo tre mesi… - sonoingenua_ : Eh caro Alessandro continuando a rimanere con il piede in due scarpe si finisce per rimanere scalzi. Non fare come Alex Belli… #gfvip - NelNomedi_Day : Nn Alex belli che OGGI diffama pubblicamente Davide (x scherzo o no,nn mi interessa)…accendo ora è vedo Dave in reg… -