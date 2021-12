Alex Belli, Delia e Soleil: cosa ne pensa Maurizio Costanzo? La sua idea sul triangolo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da oltre una settimana non si parla d’altro che del presunto triangolo che vede protagonisti Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Sul tema tutti – o quasi – si sono espressi, dando il loro giudizio in merito, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Maurizio Costanzo commenta il triangolo Alex,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da oltre una settimana non si parla d’altro che del presuntoche vede protagonisti, la moglieDuran eSorge. Sul tema tutti – o quasi – si sono espressi, dando il loro giudizio in merito, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip.commenta il,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

