Albenga | tamponi rapidi senza autorizzazione | tre denunciati | tra loro un medico e un’infermiera

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Avevano allestito un gazebo dove effettuavano il test per il rilascio del Green pass,avere le autorizzazioni e inserendo i dati nel portale sanitario di un'altra Regione

Gli investigatori della Guardia di Finanza di Savona hanno scoperto un'infermiera di 45 anni, originaria della provincia di Cuneo e presidente di una cooperativa sociale, che aveva effettuato abusivamente centinaia di tamponi rapidi per il Covid, al prezzo di 13,50 euro ciascuno, in un gazebo allestito nel parcheggio di un centro commerciale di Albenga. I finanzieri del Comando Provinciale di Savona ha scoperto l'attività illecita di un'infermiera, piemontese, presidente di una cooperativa sociale.