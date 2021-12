Al Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia il live show di Antonio Merone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia tutto esaurito per una “Felicissima Sera” di Antonio Merone che ha festeggiato anche i suoi 35 anni di attività teatrale. Nel primo atto, condotto dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore del quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine,” c’è il racconto del percorso artistico di Merone con esibizioni in abiti da scena. Durante il lockdown l’attore ha ideato il Teatro da Casa Merone e ha registrato circa 100 canzoni. Il Comune del suo paese, Sant’Anastasia, ha voluto premiarlo proprio “per aver continuato ad allietare il suo pubblico anche in un momento così particolare e delicato”. Ospiti dello spettacolo il grande tenore Luca Lupoli, Domenico Di Marzo alla voce e alla chitarra e Lino ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alditutto esaurito per una “Felicissima Sera” diche ha festeggiato anche i suoi 35 anni di attività teatrale. Nel primo atto, condotto dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore del quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine,” c’è il racconto del percorso artistico dicon esibizioni in abiti da scena. Durante il lockdown l’attore ha ideato ilda Casae ha registrato circa 100 canzoni. Il Comune del suo paese,, ha voluto premiarlo proprio “per aver continuato ad allietare il suo pubblico anche in un momento così particolare e delicato”. Ospiti dello spettacolo il grande tenore Luca Lupoli, Domenico Di Marzo alla voce e alla chitarra e Lino ...

Advertising

Andryfreak : RT @SprockAnastacia: ???? PRESS» Il 9 dicembre sul giornale @lasiciliait è uscita una nuova intervista di @AnastaciaMusic in cui parla del to… - ElisaGuccione : Foto appena pubblicata @ Teatro Metropolitan - SprockAnastacia : ???? PRESS» Il 9 dicembre sul giornale @lasiciliait è uscita una nuova intervista di @AnastaciaMusic in cui parla del… - IlTelegrafo : 'Teatro Metropolitan Ecco il progetto di ristrutturazione' - AG_Cerra : @carmenconsolimusic in concerto. La Catania migliore nel mondo. @ Teatro Metropolitan -