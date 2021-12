"Al servizio del nonno". Travaglio a valanga: cosa c'è dietro le parole di Draghi | Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Il nonno si è candidato". Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, conferma l'impressione avuta dalla padrona di casa: Mario Draghi punta al Quirinale. "L'ho trovato pimpante, sicuro di sé, con quell'arietta da Maria Antonietta per cui qualsiasi cosa gli succede intorno non lo tange. Forse troppo sorridente e spensierato rispetto alla catastrofica situazione sanitaria che stiamo vivendo e che vivremo nelle prossime settimane". La prova dell'auto-candidatura, secondo il direttore del Fatto quotidiano, è data dalle parole del premier: "Ha parlato con i verbi al passato del suo governo, considerandolo praticamente finito, e disposto anche a raccontare qualche bugia bianca o nera. Penso alla riforma dell'Irpef che avvantaggerebbe i meno abbienti...". "Lui ha detto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Ilsi è candidato". Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, conferma l'impressione avuta dalla padrona di casa: Mariopunta al Quirinale. "L'ho trovato pimpante, sicuro di sé, con quell'arietta da Maria Antonietta per cui qualsiasigli succede intorno non lo tange. Forse troppo sorridente e spensierato rispetto alla catastrofica situazione sanitaria che stiamo vivendo e che vivremo nelle prossime settimane". La prova dell'auto-candidatura, secondo il direttore del Fatto quotidiano, è data dalledel premier: "Ha parlato con i verbi al passato del suo governo, considerandolo praticamente finito, e disposto anche a raccontare qualche bugia bianca o nera. Penso alla riforma dell'Irpef che avvantaggerebbe i meno abbienti...". "Lui ha detto di ...

AMERICA/CILE - I religiosi cileni si mettono "al servizio del progetto paese che si apre dopo queste elezioni" Fides S.Teresa di Riva, lavoro per 38 giovani. Le domande entro il 26 gennaio S.Teresa di Riva – Lavoro per 38 giovani. Le domande scadono il 26 gennaio. Lo hanno comunicato il sindaco Danilo Lo Giudice e l'assessore alla pubblica istruzione Annalisa Miano (nella foto). Il prim ...

Rifiuti, Bari e Mola dicono addio all'abbandono selvaggio: pronte fototrappole e app dedicate Su proposta dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, la giunta comunale barese ha approvato ieri la delibera relativa alla stipula di un atto integrativo del vigente contratto di servizio di ..

S.Teresa di Riva – Lavoro per 38 giovani. Le domande scadono il 26 gennaio. Lo hanno comunicato il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore alla pubblica istruzione Annalisa Miano (nella foto). Il prim ...Su proposta dell'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, la giunta comunale barese ha approvato ieri la delibera relativa alla stipula di un atto integrativo del vigente contratto di servizio di ..