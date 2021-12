Advertising

FirenzePost : Agenzie viaggio, covid: chiuse il 50% delle imprese e persi oltre 40.000 posti di lavoro - Tommy79CT : @toniacart Cara signora, la seguo con estremo piacere tutte le mattine, vorrei solo che qualche volta faceste un s… - baronbunnyy : @dontblamelisa ?? simile dai perché comunque ho fatto stage in alberghi e agenzie di viaggio - fainformazione : AIAV agevola l'accesso al credito Pragmatismo e attenzione alle agenzie di viaggio spingono AIAV – Associazione It… - fainfoeconomia : AIAV agevola l'accesso al credito Pragmatismo e attenzione alle agenzie di viaggio spingono AIAV – Associazione It… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzie viaggio

il Resto del Carlino

"Solo relativamente alledie tour operator, in assenza di urgenti interventi economici e finanziari si stimano chiusure pari ad oltre il 50% delle imprese attive e la perdita di oltre 40.000 posti di lavoro". ...Solo relativamente alledie Tour Operator, in assenza di urgenti interventi economici e finanziari si stimano chiusure pari ad oltre il 50% delle imprese attive e la perdita di oltre 40mila posti di lavoro". ...L'allarme lanciato da Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Aidit Federturismo Confindustria, Astoi Confindustria Viaggi, Assoviaggi Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi Confl ...La quarta ondata Covid travolge anche il turismo. In merito abbiamo interpellato alcune agenzie del reggiano che hanno confermato una preoccupazione diffusa da parte di tutti i clienti, dovuta alla co ...