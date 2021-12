Affitti | arriva il rimborso per i proprietari | ecco come

Advertising

TirelliPartners : «Il prezzo medio di richiesta in Quadrilatero è 13.277€ al mq. Per le case più belle si arriva a oltre 19.800. Il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti arriva

Sorridono a metà i proprietari di immobili , i quali speravano di ottenere un risultato pieno e invece dovranno accontentarsi di incassare una vittoria dimezzata. L'emendamento approvato con grande ...Il sogno è quello di diventare leader in Italia e in Europa per glia medio e lungo termine. Vorremmo diventare il punto di riferimento per qualunque proprietario di casa, soprattutto per chi ...L’emendamento approvato con grande fatica in Senato ha stabilito la creazione di un fondo di 10 milioni di euro ...Di cosa stiamo parlando? Con qualche novità di cui diamo conto nel dossier qui di seguito. Il bonus per l’efficientamento energetico confermato anche per abitazioni unifamiliari. Gli interventi in fav ...