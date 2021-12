Aerei meno inquinanti: più del previsto allo scalo di Bergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Orio al Serio. Impronta acustica ridotta del 40% e contestuale abbattimento delle emissioni di Co2 del 16%: sono le caratteristiche dei nuovi Boeing 737-8200 coi quali Ryanair ha deciso di rinnovare la propria flotta e che da luglio ha iniziato a basare all’aeroporto di Orio al Serio. Un velivolo dal nomignolo evocativo, “Gamechanger”, sul quale la compagnia aerea che batte bandiera irlandese ha deciso di puntare con decisione in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale. Fisiologico che Orio al Serio, sua base principale in Italia e tra le più importanti in Europa, avesse una certa priorità in questo processo che, alla prova dei fatti, è anche più rapido del previsto. Il 26 giugno si era registrato il primo passaggio assoluto, sulla tratta Londra Stansted-Bergamo, mentre il 23 luglio è arrivato anche il primo aeromobile di stanza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Orio al Serio. Impronta acustica ridotta del 40% e contestuale abbattimento delle emissioni di Co2 del 16%: sono le caratteristiche dei nuovi Boeing 737-8200 coi quali Ryanair ha deciso di rinnovare la propria flotta e che da luglio ha iniziato a basare all’aeroporto di Orio al Serio. Un velivolo dal nomignolo evocativo, “Gamechanger”, sul quale la compagnia aerea che batte bandiera irlandese ha deciso di puntare con decisione in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale. Fisiologico che Orio al Serio, sua base principale in Italia e tra le più importanti in Europa, avesse una certa priorità in questo processo che, alla prova dei fatti, è anche più rapido del. Il 26 giugno si era registrato il primo passaggio assoluto, sulla tratta Londra Stansted-, mentre il 23 luglio è arrivato anche il primo aeromobile di stanza ...

Advertising

mar__bru : RT @CCKKI: Molti giornalisti lodano il #NYTimes per i servizi sugli attacchi aerei #US???? e morti civili, meno sanno che gli attacchi US su… - Aless_Miani : I SOCIAL INQUINANO PIÙ DEGLI AEREI (MA NON POSSIAMO FARNE A MENO) Su #DonnaModerna un mio contributo sul tema world… - ConteZero76 : @RocchettoT @Boffa51 @fattoquotidiano Guarda, non è difficile: Delta ha meno di 900 aerei mettendoci dentro pure i… - ConteZero76 : @RocchettoT @Boffa51 @fattoquotidiano Migliaia ? Lufthansa, che è uno dei carrier più grossi, ha meno di settecento… - SaElyEmma : @nah96nah Decisamente morirei dal ridere, Pierino un po meno se deve prendere spesso aerei!! -