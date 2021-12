Acli Roma: pubblicato bando servizio civile 2022 per 13 giovani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – È stato pubblicato il bando volontari per il servizio civile Universale 2021/2022, e anche quest’anno le Acli di Roma aps e l’US Acli Roma hanno presentato i propri progetti ai quali potranno prendere parte 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno così vivere un’esperienza di crescita e di servizio. La loro energia e la loro creatività saranno la spinta per 6 progetti che si svolgeranno sul territorio metropolitano di Roma. Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, contrasto alla dispersione scolastica, educazione e promozione culturale, sostegno alle donne vittime di violenza, lotta alla dispersione sportiva e al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)– È statoilvolontari per ilUniversale 2021/, e anche quest’anno lediaps e l’UShanno presentato i propri progetti ai quali potranno prendere parte 13, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che potranno così vivere un’esperienza di crescita e di. La loro energia e la loro creatività saranno la spinta per 6 progetti che si svolgeranno sul territorio metropolitano di. Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, contrasto alla dispersione scolastica, educazione e promozione culturale, sostegno alle donne vittime di violenza, lotta alla dispersione sportiva e al ...

