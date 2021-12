Aborto | Marcianò Ordinario militare | “Oggi la donna incinta è un peso per la società e nel mondo del lavoro”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “c’è una profonda solitudine che non permette scelte libere, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale, culturale, umano. Non ci accorgiamo più di questo tesoro. Laè spesso unper ildel, per la. Talvolta anche per la medicina che non esita, ad esempio, a suggerire la via dell’per qualsiasi rischio o sospetto di malattie congenite, malformazioni, patologie importanti o anche lievi, che possano richiedere maggiore cura”. Lo ha denunciato L’, monsignor Santo, nell’omelia pronunciata nel corso della messa in vista del Natale nella cappelladell’ospedale del Celio a ...