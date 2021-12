Abetone | la montagna dei toscani

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le feste natalizie, tra decorazioni brindisi e grandi mangiate, sono l’occasione migliore per trascorrere del tempo insieme alla propria famiglia, rivedere parenti e amici e condividere momenti in compagnia, magari riscoprendo vecchi giochi da tavola, divertendosi con la tradizionale tombolata o rilassandosi al cinema. Tutti veniamo travolti dalla magia del Natale e questo è senza dubbio il periodo migliore per godersi anche qualche giorno in, dove la neve rende i boschi incantati e l’atmosfera diventa fiabesca. Qui il corpo e la mente si ritemprano tra una sciata e una sosta godereccia in baita per il classico bombardino o la cioccolata calda. Alla sera, dopo una cena con polenta e cacciagione, tutti intorno al caminetto a chiacchierare. Ladeio come viene chiamato comunemente ...

Advertising

panorama_it : La montagna è la location ideale per rilassarsi, dedicarsi a se stessi e dove la presenza della natura è talmente f… - advgiornalista : RT @AssoCare: Torna il Punto di Primo Soccorso all'Abetone con la ripresa del turismo. Il servizio era stato sospeso con l’emergenza Covid.… - AssoCare : Torna il Punto di Primo Soccorso all'Abetone con la ripresa del turismo. Il servizio era stato sospeso con l’emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Abetone montagna

Panorama

Guido Martinelli, in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sullapistoiese, mentre Roberta lavorava in un ristorante all'. Commosso il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca ...Guido Martinelli, in particolare, era stato un cuoco piuttosto noto sullapistoiese, mentre Roberta lavorava in un ristorante all'Una famiglia intera morta per il virus. Sono infatti morti nel giro di quattro giorni a causa del Covid padre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Geova e non vaccinati. La tragedia per ...Volontaria dell’associazione Thrashed Abetone, si è fatta promotrice di un piano di tutela e formazione nelle scuole. Il ritorno alle radici dopo gli studi a Madrid ...