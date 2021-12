“Abbiamo fatto l’amore”: Delia Duran smascherata dal suo amante (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La moglie di Alex Belli è stata messa a nudo dalle parole di Carlo Cuozzo, il quale ha rivelato di aver fatto l’amore con la donna Tutti coloro che pensavano che con l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip potessero terminare anche tutte le chiacchiere che ne sono derivate si sbagliavano di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La moglie di Alex Belli è stata messa a nudo dalle parole di Carlo Cuozzo, il quale ha rivelato di avercon la donna Tutti coloro che pensavano che con l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip potessero terminare anche tutte le chiacchiere che ne sono derivate si sbagliavano di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

