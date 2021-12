“Abbiamo agito in modo corretto”, Marotta sullo scandalo plusvalenze (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Inter deve fare i conti con il caso plusvalenza, si è registrata la visita della Guardia di Finanza. Il club nerazzurro non sembra preoccupato per le possibili conseguenze, come confermato da Beppe Marotta prima della partita del campionato di Serie A contro il Torino. “Ieri Abbiamo emesso un comunicato molto chiaro. Ribadisco: l’Inter ha sempre agito in modo corretto. C’è serenità e collaborazione. Noi primi a fine andata? Non me l’aspettavo. È un merito della società e soprattutto del nostro allenatore Simone Inzaghi, che inserendosi in un contesto di difficoltà è riuscito a dimostrarsi un leader. Il lavoro del predecessore è stato sicuramente importante: è un processo evolutivo”, ha detto ai microfoni di DAZN. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Inter deve fare i conti con il caso plusvalenza, si è registrata la visita della Guardia di Finanza. Il club nerazzurro non sembra preoccupato per le possibili conseguenze, come confermato da Beppeprima della partita del campionato di Serie A contro il Torino. “Ieriemesso un comunicato molto chiaro. Ribadisco: l’Inter ha semprein. C’è serenità e collaborazione. Noi primi a fine andata? Non me l’aspettavo. È un merito della società e soprattutto del nostro allenatore Simone Inzaghi, che inserendosi in un contesto di difficoltà è riuscito a dimostrarsi un leader. Il lavoro del predecessore è stato sicuramente importante: è un processo evolutivo”, ha detto ai microfoni di DAZN. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : #Marotta si sbilancia sullo scandalo plusvalenze: la posizione dell'#Inter - avespartacus : RT @sportmediaset: #Inter, Marotta: '#Plusvalenze? Siamo sereni, abbiamo sempre agito in maniera corretta'. #SportMediaset - gilnar76 : Plusvalenze Inter, parla Marotta: «Abbiamo agito sempre correttamente» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - FrancescoPren14 : RT @sportmediaset: #Inter, Marotta: '#Plusvalenze? Siamo sereni, abbiamo sempre agito in maniera corretta'. #SportMediaset - sportmediaset : #Inter, Marotta: '#Plusvalenze? Siamo sereni, abbiamo sempre agito in maniera corretta'. #SportMediaset… -