Abba | Voyage | il pop eterno dei fantastici quattro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quando inizia No Doubt About It è come un po' come fluttuare indietro nel tempo: glisono ancora quel gruppo che ha sbancato le classifiche di tutto il mondo inondando le case, l'Fm, e le autoradio, di hit che iniziano con il ritornello. Potente, spesso memorabile.è l'album che nessuno si sarebbe mai immaginato di ascoltare. Principalmente perché dopo 40 anni di silenzio il mito deglisembrava definitivamente consegnato alla storia. E invece no. L'album rimette insieme imembri originali come antipasto di una serie di show in cui la band accompagnata da veri musicisti, apparirà in versione digitale con un aspetto simile a quello dei tempi d'oro. In pratica, vedremo glicome nel 1979 e li ascolteremo con le voci di oggi. Detto questo,è quanto di ...