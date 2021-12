Aaron Sorkin: "Ingaggiare solo attori gay in ruoli gay è un gesto vuoto" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Aaron Sorkin contesta la rigidità di visione di chi vorrebbe solo attori gay in ruoli gay o attori della stessa nazionalità dei propri personaggi. Aaron Sorkin torna a difendere la scelta di casting di Nicole Kidman e Javier Bardem per Being the Ricardos e il discorso si allarga sull'opportunità di scegliere solo attori gay per ruoli gay, scelta che Sorkin definisce vuota. in un'intervista con il Sunday Times, Aaron Sorkin ha commentato la sua decisione di scegliere Javier Bardem, uno spagnolo, nel ruolo dell'intrattenitore cubano Desi Arnaz, dichiarando: "Puoi recitare fingendo di essere attratto da qualcuno, ma non puoi recitare da gay o da etero. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021)contesta la rigidità di visione di chi vorrebbegay ingay odella stessa nazionalità dei propri personaggi.torna a difendere la scelta di casting di Nicole Kidman e Javier Bardem per Being the Ricardos e il discorso si allarga sull'opportunità di sceglieregay pergay, scelta chedefinisce vuota. in un'intervista con il Sunday Times,ha commentato la sua decisione di scegliere Javier Bardem, uno spagnolo, nel ruolo dell'intrattenitore cubano Desi Arnaz, dichiarando: "Puoi recitare fingendo di essere attratto da qualcuno, ma non puoi recitare da gay o da etero. ...

