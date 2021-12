A Borgo a Mozzano il nuovo anno inizia con il mercatino del riuso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel centro storico di Borgo a Mozzano, in via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo "ponte del diavolo", domenica 2 gennaio 2022, è in programma l'edizione speciale di ..."Di mano in mano!" ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel centro storico di, in via Umberto Primo, a poca distanza dal celeberrimo "ponte del diavolo", domenica 2 gennaio 2022, è in programma l'edizione speciale di ..."Di mano in mano!" ...

Advertising

gazzettadilucca : #BorgoaMozzano A Borgo a Mozzano il nuovo anno inizia con il mercatino del riuso - DAELiguria : BORGO A MOZZANO – presso la Biblioteca Comunale, verrà istallato, a cura della ... - gazzettaserchio : #BorgoaMozzano A Cune una giornata all’insegna della castagna di #SimonePierotti - ftg_soccer : GOAL! Athletic Carpi in Italy Serie D: Girone D Ghivizzano Borgo Mozzano 2-2 Athletic Carpi GOAL! Matese in Italy S… - ftg_soccer : GOAL! Athletic Carpi in Italy Serie D: Girone D Ghivizzano Borgo Mozzano 2-2 Athletic Carpi GOAL! Matese in Italy S… -