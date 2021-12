7 donne e un mistero | il film di Alessandro Genovesi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nel 2002 il regista e sceneggiatore francese Francois Ozon realizzava la commedia '8e un', adattamento di un'opera teatrale di Robert Thomas andata in scena per la prima volta nel 1958: ...

Nel 2002 il regista e sceneggiatore francese Francois Ozon realizzava la commedia '8 donne e un mistero', adattamento di un'opera teatrale di Robert Thomas andata in scena per la prima volta nel 1958: ora l'italiano Alessandro Genovesi realizza un remake intitolato '7 donne e un mistero'. Esce a Natale, interpretato da Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.