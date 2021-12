5 stelle pro-Ogm | agricoltori sul piede di guerra

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Cinque parlamentari grillini, Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura, Chiara Gagnarli, Giuseppe L’Abbate, Luciano Cadeddu e Luciano Cillis hanno proposto una modifica del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, per l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati con la tecnica del genome editing e della cisgenesi (inserzione di materiale genetico proveniente dalla stessa specie o affine). La tecnica Crispr Cas 9 è, nell’intenzione dell’industria, la chiave di volta per aprire la porta dell’Europa agli Ogm di nuova generazione. Questa tecnica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TShopItalia1 : ?? Remington Piastra per Capelli Professionale, Piastra Capelli Lisci, rivestimento in Ceramica Ultra, 150-230°, PRO… - CouponsSconti : ?? Lenovo Tab P11 Pro 29,21 cm (11,5 pollici), 2560 x 1600, WQXGA, OLED, WideView, Touch) Tablet PC (Qualcomm Snapdr… - polit_pro_polls : ???? ITALY Ixè poll Partito Democratico: 22% Lega: 19% Fratelli d’Italia: 17% Movimento 5 Stelle: 16% Forza Italia:… - polit_pro_polls : ???? ITALY SWG poll Partito Democratico: 22% Lega: 20% Fratelli d’Italia: 20% Movimento 5 Stelle: 14% Forza Italia:… - polit_pro_polls : ???? ITALY Tecnè poll Partito Democratico: 22% Fratelli d’Italia: 21% Lega: 18% Movimento 5 Stelle: 14% Forza Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : stelle pro

La Voce di Manduria

... mi sembra un pochino esagerato' dice l'esperto la cui notorietà è schizzata allecon lòa ... Virologi in coro, la canzone di Natalevaccini è tutta da ridere Mercoledì 22 dicembre a Tagadà, ...... San Francesco e San Pietro, il videomapping sul palazzo comunale, l'itinerario di, il ... Babbo Natale arriverà alle 15,30 in Piazza del Comune con doni per tutti (a cura dellaLoco Assisi). ...Grazie agli osservatori dell'ESO (e a un telescopio spaziale dell'ESA) è stato possibile scoprire il più grande gruppo di pianeti orfani o Free-Floating Planets mai rilevato finora. Si tratta di un gr ...Forti emozioni e grande partecipazione del pubblico hanno reso speciale la sesta edizione di “Ballando con le Stelle – Telethon 2021”, la gara di ballo tra le Stelle in coppia con i Maestri che si è s ...